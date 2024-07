Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebin wirft Doppelkornflaschen auf Verfolger

Streitigkeiten auf dem Schützenfest/ Kinder zerdeppern Scheiben

Iserlohn (ots)

Iserlohn

Eine 33-jährige Frau hat am Sonntagabend versucht, in einem Kiosk an der Hans-Böckler-Straße Alkoholika zu stehlen. Sie kam gegen 20.40 Uhr in das Geschäft, nahm mehrere Flaschen aus dem Kühlschrank und rannte raus. Der Kiosk-Betreiber verfolgte sie, worauf die Frau zwei Flaschen Doppelkorn nach ihm warf. Eine traf den 39-Jährigen am Kopf. Der 39-Jährige holte sie dennoch ein, bekam sie zu fassen und nahm ihr mehrere Getränkedosen ab. Darauf beschimpfte und beleidigte die Frau den Mann und trat nach ihm. Als er zurück in seinen Laden ging, verfolgte ihn die Frau. Er schloss sich in dem Kiosk ein. Eine Streifenwagen-Besatzung der Polizei entdeckte die Frau und nahm sie vorläufig fest. Die Polizei ermittelt wegen eines räuberischen Diebstahls.

Am Rande des Schützenfestes kam es zu kleineren körperlichen Auseinandersetzungen. Am Freitag bewarf eine 19-Jährige einen 22-Jährigen mit einem Bierglas. Das Glas zersplitterte und verletzte den 22-jährigen und einen gleichaltrigen Zeugen leicht. Die junge Frau bekam Anzeige und Platzverweis. Am Samstag um 1 Uhr bekam ein 18-Jähriger unvermittelt von einem Fremden einen Faustschlag ins Gesicht. Er wurde von Rettungskräften versorgt. Ein 27-Jähriger zeigte gegen 1 Uhr eine "Kopfnuss" an, die ihm ein Fremder verpasst habe. Knapp eineinhalb Stunden später griff der 27-Jährige seinerseits einen 25-Jährigen an. Polizeibeamte bekamen den Angriff mit, überwältigten den Angreifer und fixierten ihn. Der stark alkoholisierte 27-Jährige meinte, dass ihm der 25-Jährige zuvor die Kopfnuss verpasst haben könnte. Die Polizeibeamten nahmen ihn in Gewahrsam. Am Sonntag gegen 0.20 Uhr wurde eine 18-Jährige gestoßen und knickte deshalb mit dem Fuß um. Sie erstattete Anzeige. Gegen 1.45 Uhr kippte eine unbekannte Frau ein Getränk über eine 22-Jährige, die Anzeige erstattete. Am Montag gegen 1 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Sicherheitsmitarbeiter und einem Festgast. Der 22-jährige Sicherheitsmitarbeiter drängte den 24-jährigen Festgast vom Gelände. Vor dem Gelände kniete er nach Zeugenaussagen auf dem Festgast. Die Polizei fertigte eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Sicherheitsmann. Ein 34-Jähriger hat sich bei der Polizei gemeldet, weil ihm zwischen 2.30 und 3 Uhr auf dem Gelände die Geldbörse abhandengekommen ist. Ein Diebstahl ist nicht auszuschließen. Am Samstag kurz nach 2 Uhr lag eine bewusstlose Person auf dem Gelände an der Alexanderhöhe. Rettungskräfte übergaben der Polizei zwei Plastiktütchen, die sie bei dem Bewusstlosen gefunden hatten. Darin steckte Amphetamin in Pulver- und Tablettenform. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln.

Am frühen Freitagmorgen wurde an der Kalkstraße in einen weißen VW Golf eingebrochen. Ein Unbekannter brach die Dreieck-Fensterscheibe auf der Beifahrerseite auf und versuchte, Gegenstände aus dem Wagen zu angeln. Das misslang. In der Nacht zum Samstag wurde am Dümpelacker in einen grünen Renault Clio eingebrochen. Aus dem Kofferraum wurde ein Metalldetektor gestohlen. Hinweise bitte unter Tel. 9199-0.

Auf dem Gelände eines Autohändlers an der Kalthofer Straße wurden am Donnerstagabend vier Fahrzeuge mit Lack besprüht. Aufnahmen einer Videoüberwachung zeigen, wie ein Unbekannter um 23.26 Uhr die Tat begeht.

Drei Jugendliche haben am Samstag gegen 23 Uhr auf dem Gehweg Am Nolten einen E-Scooter der Marke Segway gestohlen. Sie ließen nur ein Fahrradschloss vor Ort liegen. Zeugen beobachteten den Diebstahl und meldeten ihnen einer Streifenwagen-Besatzung. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Am Wochenende sind in der Innenstadt mehrfach Kinder aufgefallen, die Fensterscheiben zerdepperten. Am Freitag gegen 19 Uhr warfen mehrere Kinder an der Straße Lünkerhohl faustgroße Steine auf ein Balkonkraftwerk. Kurz vor 19.30 Uhr wurden der Polizei Kinder gemeldet, die auf einem Garagenhof an Bömbergring bzw. Piepenstockstraße auf Autos herumspringen und Scheiben zerdeppern würden. Polizeibeamte dokumentierten zwei beschädigte Fahrzeuge sowie zerstörte Fensterscheiben einer Fabrikhalle. Am Sonntag gegen 17.15 Uhr hörte eine Zeugin Klirren und beobachtete drei schätzungsweise acht- bis zehnjährige Kinder auf demselben Garagenhof. Vor Ort stellten Polizeibeamte diverse kaputte Fensterscheiben fest. Am Sonntag kurz vor 16 Uhr war die Polizei bereits zur Elisabethstraße gerufen worden. Auch dort wurden drei Kinder beobachtet, die mit einem Stein eine Fensterscheibe einschmeißen wollten. Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag wurde an der Nußbergstraße die Scheibe einer Hauseingangstür beschädigt. Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise unter Tel. 9199-0.

(cris)

