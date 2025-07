Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Jugendlicher bei Unfall verletzt

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Jugendlicher Fahrradfahrer bei Unfall verletzt Am Mittwochvormittag wurde in Heilbronn ein jugendlicher Fahrradfahrer bei einem Unfall verletzt. Gegen 11:30 Uhr war ein 30-Jähriger mit seinem Fiat auf der Saarbrückener Straße in Richtung Leintalstraße unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 17-jähriger Fahrradfahrer den parallel zur Saarbrückener Straße verlaufenden Fahrradweg in gleicher Richtung. Als der Fiat-Fahrer nach rechts in die Schulstraße abbog, übersah er vermutlich den herannahenden Zweiradfahrer, woraufhin dieser mit dem abbiegenden Fahrzeug kollidierte. Der 17-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach dem Unfall fuhr der Fiat-Fahrer den Jugendlichen samt Fahrrad in ein Krankenhaus, wo dieser stationär aufgenommen wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell