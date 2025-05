FF Olsberg: Stadtfeuerwehrtag in Olsberg - Bigge

Freiwillige Feuerwehr Olsberg

Am vergangenen Samstag, dem 10. Mai 2025 fand der Stadtfeuerwehrtag der Feuerwehr Olsberg in Bigge statt. Zahlreiche Gäste und Ehrengäste konnten durch Bürgermeister Wolfgang Fischer und Wehrleiter Marc Stappert in der Schützenhalle in Bigge begrüßt werden. Darunter MdL Matthias Kerkhoff, die stellvertretende Landrätin Hiltrud Schmidt, der stellv. Kreisbrandmeister Werner Franke, Ehrenstadtbrandmeister Helmut Kreutzmann, zahlreiche Vertreter von Rat und Verwaltung, sowie Pastor Klaus Engel und Pfarrer Burkhard Krieger, die bei der Kranzniederlegung an der St. Martinus Kirche in Bigge das Gebet sprachen.

Fischer dankte dem Löschzug unter der Führung von Michael Bause für die Organisation und Ausführung der Veranstaltung in der Schützenhalle. Der Bürgermeister ging in seiner letzten Ansprache im Amt als Bürgermeister auf dem Stadtfeuerwehrtag auf die enorme Wichtigkeit des Ehrenamtes in der Feuerwehr ein. Hierbei würdigte er auch die Arbeit in der Nachwuchsförderung im Stadtgebiet bei der Kinder- und Jugendfeuerwehr. "Auch wenn sie oft im Hintergrund agieren, heute stehen sie im Mittelpunkt" so Fischer. Er ging noch auf die Investitionen im Bereich des Feuerschutzes ein, die seit dem letzten Stadtfeuerwehrtag im Jahr 2023 in Wulmeringhausen getätigt wurden. Weiter konnte er verkünden, dass in Kürze mit dem Neubau des neuen Feuerwehrhauses für dem Löschzug Bigge-Olsberg in der Ramecke begonnen wird. Mit einer Summe von 10.590.000 EUR die größte Investition, die jemals in der Stadt Olsberg bisher getätigt wurde.

Wehrleiter Marc Stappert berichtete, dass sich in Nordrhein-Westfalen in 396 Feuerwehren knapp 89.000 Kameradinnen und Kameraden engagieren. Alle freiwillig! Zählt man dazu die knapp 23.500 Angehörigen der Jugendfeuerwehren und die mehr als 5.000 Kinder in den Kinderfeuerwehren, so kommt man auf über 140.000 Kameradinnen und Kameraden, die sich ehrenamtlich in den Dienst des Nächsten stellen und eine wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft übernehmen. 578 Kameradinnen und Kameraden engagieren sich in den verschiedensten Abteilungen in der Feuerwehr der Stadt Olsberg. 297 aktive Einsatzkräfte, 39% von ihnen, also 116 davon als ausgebildete und taugliche Atemschutzgeräteträger. Das Durchschnittsalter der Einsatzabteilung lag zum 31.12.2024 bei 37 Jahren. Zu der Einsatzabteilung kommen 35 Kameradinnen und Kameraden in den unterschiedlichsten Bereichen der Unterstützungsabteilung, 26 aktive Mitglieder des Spielmannszuges und 84 Kameraden in der Ehrenabteilung dazu. Einen ganz wichtigen Teil leisten die Betreuerinnen und Betreuer der Kinder und Jugendfeuerwehren in den Einheiten.

Vor 2 Jahren wurden die Kinderfeuerwehren in den Einheiten Bruchhausen, Wulmeringhausen und in Bigge-Olsberg gegründet. Mittlerweile haben 44 Kinder den Weg zur Freiwilligen Feuerwehr gefunden. Sie werden mit Spiel und Spaß an das Feuerwehrgeschehen herangeführt, um später in der Jugendfeuerwehr, die sich im Stadtgebiet Olsberg aus 93 Jugendlichen in 6 Jugendfeuerwehren aufteilt, weiter auf den aktiven Dienst in der Feuerwehr ausgebildet zu werden.

In seinem Tätigkeitsbericht über die Einsatzzahlen der Feuerwehr Olsberg berichtete Stappert, dass die ehrenamtlichen Helfer der Feuerwehr Olsberg in 2023/24, 401- mal ausgerückt waren. Darunter waren 171 Brandeinsätze und 230 Hilfeleistungseinsätze. In beiden Jahren waren die Brandmeldeanlagen mit insgesamt 85 Alarmen wieder auf Platz 1 der Einsätze. Aber auch die Türöffnungen und Tragehilfen werden über die letzten Jahre immer mehr. In den Jahren 2023 und 24 wurde die Feuerwehr Olsberg zu 34 Türöffnungen und 27 Tragehilfen für den Rettungsdienst alarmiert. Um die ganzen zuvor beschriebenen Einsätze zu bewältigen, bedarf es der ständigen Aus- und Weiterbildung. Insgesamt haben sich 528 Kameradinnen und Kameraden auf 43 Lehrgängen und Seminaren fortgebildet.

Der Wehrleiter gab zu bedenken, was es für den städtischen Haushalt bedeuten würde, wenn nur ein Bruchteil der geleisteten Stunden durch hauptamtliches Personal geleistet werden müsste. "Umso wichtiger wird es in den nächsten Jahren sein, die Arbeit der Feuerwehr so attraktiv zu gestalten, wie es nur eben geht", so Stappert. Zum Ende seiner Ansprache erwähnte er, dass der Spielmannszug der freiwilligen Feuerwehr Bigge-Olsberg 1927 aus der Taufe gehoben wurde und heute unter der Leitung von Tambourmajor Stefan Menke steht.

Dieser machte in seiner folgenden Ansprache auf die brisante Personalsituation des Spielmannszuges aufmerksam. Trotz intensiver Mitgliederwerbung bekommen die derzeit 26 Musiker keinen Nachwuchs. Um spielbegeisterte Interessenten zu gewinnen, findet am 17. Mai ab 14 Uhr im Feuerwehrhaus in der Ramecke in Bigge eine offene Probe statt. Wer Lust hat, einmal ein Instrument auszuprobieren, ist herzlich eingeladen vorbeizuschauen.

Im Anschluss an seine Worte, führte der Wehrleiter zusammen mit seinen beiden Stellvertretern Florian Stratmann und Sebastian Völlmecke noch verschiedene Ehrungen durch. Für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurden geehrt: Florian Schulte-Kriegesmann (Löschgruppe (LG) Antfeld), Florian Stratmann (LG Assinghausen), Bernd Balkenhol, Philipp Benk (Löschzug Bigge-Olsberg), Stefan Senge (LG Brunskappel), Sascha Kreutzmann, Philip Hütte, Robin Henneke, Jennifer Becker (LG Elpe), Christine Mertens (Spielmannszug)

Das Ehrenzeichen in Gold für 35 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr erhielten folgende Mitglieder: Thorsten Frieburg, Christian Betten (LG Antfeld), Andreas Nölke (LG Assinghausen), Daniel Lahme, Patrick Lahme, Michael Wagener, Marc Stappert, Daniel Benk (Löschzug Bigge - Olsberg), Alexander Rüther, Michael Srajek (LG Elleringhausen), Christian Besse (LG Wiemeringhausen), Markus Rüther (LG Wulmeringhausen)

Eine besondere Ehrung wurde im Anschluss daran noch vom stellvertretenden Kreisbrandmeister Werner Franke durchgeführt. Er verlieh Wolfgang Fischer für sein Engagement gegenüber der Feuerwehr Olsberg in seiner Amtszeit als Bürgermeister die Feuerwehr-Ehrenmedaille des Deutschen Feuerwehrverbandes.

Danach fand noch ein geselliger Abend mit guten Gesprächen bei kühlen Getränken und Musik von der Tanzband "Take Ten" des Musikvereins Eintracht Olsberg in der Bigger Rundhalle statt.

