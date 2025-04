Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Einheitliche Folierung der Olsberger Einsatzfahrzeuge durch Spendengelder

Im Jahr 2022 fiel die Entscheidung, die Folierung der Feuerwehrfahrzeuge der Stadt Olsberg in einem einheitlichen Design zu gestalten. Bis zu dem Zeitpunkt wurden alle Fahrzeuge in den Einheiten nach eigenen Vorstellungen foliert. Teilweise mit reflektierenden Folien, teilweise ohne. Eine Vorschrift oder einheitliche Norm gab es lange Zeit gar nicht, in der die Beklebung mit reflektierenden Folien von Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr geregelt wurde. Dies hat sich nun seit einigen Jahren mit der DIN-Norm 14502-3 geändert. Hier ist genau vorgeschrieben, wie eine bessere Sichtbarkeit von Einsatzfahrzeugen aussehen darf. Um diese Vorgaben umsetzen zu können, wurden im Stadtgebiet Firmen und Gönner der Feuerwehr von der Pressestelle angesprochen und Spendengelder gesammelt. Hierdurch kam die große Summe von fast 9000,-EUR zusammen. Mit dem Geld konnte das benötigte Material bestellt werden. Die Schriftzüge und Konturen aus der retroreflektierenden Spezialfolie wurden in Eigenleistung von Edgar Schmidt, der für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Feuerwehr Olsberg zuständig ist, auf einem Schneideplotter ausgeplottet und von ihm auf 18 Fahrzeugen nach und nach aufgeklebt. Jetzt sind alle Fahrzeuge des Löschzuges Bigge Olsberg und die der Löschgruppen Antfeld, Bruchhausen, Brunskappel, Elleringhausen, Elpe, Gevelinghausen, Wiemeringhausen und Wulmeringhausen einheitlich mit zugelassener Folie nach DIN-Norm foliert. Alle vor kurzem neu beschafften und die zukünftigen Neufahrzeuge haben bzw. werden diese gleiche Beklebung erhalten, somit kann die gesamte Feuerwehr Olsberg in der Öffentlichkeit einheitlich wahrgenommen werden. Ganz herzlich bedanken möchten sich die Mitglieder der Feuerwehr Olsberg für die großzügigen Spenden bei den folgenden Personen, Firmen und Institutionen: Beule Landtechnik Brunskappel, BST Busch GmbH, Förderverein Löschgruppe Brunskappel, Förderverein Löschgruppe Wulmeringhausen, Förderverein Löschzug Bigge Olsberg, Gasthof Pension Kropff, Göddecke Textilpflege GmbH, Hees Rohstoffhandel GmbH, HSK Duschkabinenbau, K2-Tours, Kartoffelhaus Olsberg, Körling Interiors GmbH, Meyr Melnhof Holz GmbH, Olsberg GmbH, Oventrop GmbH, Physiotherapie Quellmalz, Provinzial Versicherung Mues & Potthoff, Seniorenresidenz Erikaneum, Von Papen'sche Rentei Schloss Antfeld und bei der Yoda Media GmbH. Einige Einheiten haben sich für das Aufbringen der von der Firma Medienbuffet aus Olsberg erstellten Skylines der einzelnen Ortschaften entschieden. Diese wurden und werden noch, speziell nach den Wünschen der jeweiligen Einheiten angefertigt und auf beiden Seiten am hinteren Teil der Fahrzeuge angebracht. Die Feuerwehr muss hierfür nur einen kleinen Teil der eigentlichen Kosten übernehmen. Auch hierfür ein herzliches Dankeschön!! Ebenso an die Helfer, die beim Abfolieren der alten Folien geholfen haben, dies war oft sehr mühselig und zeitaufwändig. Durch die neue Folierung ist die Tages- und Nachtsichtbarkeit der Fahrzeuge deutlich erhöht. Dies sorgt für die Sicherheit der ehrenamtlichen Einsatzkräfte und ist somit eine gut angelegte Investition.

