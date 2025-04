Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Feuerwehr Grundlehrgang erfolgreich absolviert

An den vergangenen März Wochenenden haben vier Feuerwehrfrauen und neun Feuerwehrmänner aus der Gemeinde Bestwig und der Stadt Olsberg ihren Truppmann 2 Lehrgang erfolgreich beendet. Unter der Leitung des stellvertretenden Wehrleiters der Stadt Olsberg, Florian Stratmann und des stellvertretenden Wehrleiters der Gemeinde Bestwig, Daniel Drewek wurden unter anderem die Themenbereiche Rechtsgrundlagen der Feuerwehr, Fahrzeug- und Gerätekunde, Gefährliche Stoffe und Güter, befreien aus lebensbedrohlichen Lagen, Löscheinsatz und Technische Hilfeleistung theoretisch und praktisch durchgenommen. Zum Lehrgangsabschluss bedankten sich die beiden Bürgermeister Ralf Peus und Wolfgang Fischer, Marc Stappert, Wehrleiter der Stadt Olsberg und die beiden Lehrgangsleiter bei allen Teilnehmern und Ausbildern für die Bereitschaft, in ihrer Freizeit diese wichtige Ausbildung durchzuführen. "Der Unterhalt einer leistungsfähigen Feuerwehr sei eine Pflicht jeder Kommune und ohne das ehrenamtliche Arrangement freiwilliger Kräfte nicht zu stemmen" so Bürgermeister Fischer. Ein großer Dank gilt der Firma Pieper Holz und Intersnack Deutschland, auf deren Werksgeländen ein Teil der praktischen Ausbildung durchgeführt werden konnte. Bei der Abschlussprüfung wurde Inga Brandenburg (Olsberg) die Lehrgangsbeste. Die zweithöchste Punktzahl erreichte Patrick Wüllner, Niels Liese belegte Platz 3. (beide Bestwig).

