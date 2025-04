Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Großeinsatz bei Brand in Olsberg - Wulmeringhausen

Olsberg (ots)

Am Dienstagnachmittag, dem 15.04.2025 gegen 16:40 Uhr wurden die Löschgruppen Wulmeringhausen und Brunskappel zusammen mit dem Löschzug Bigge - Olsberg, dem Rettungsdienst und der Polizei zu einem Garagenbrand in Wulmeringhausen in die Straße "Zum Heleken" alarmiert. An der Adresse angekommen fanden die Einsatzkräfte einen in Vollbrand stehenden Kelleranbau an einem Einfamilienhaus vor. Da die Flammen drohten, auf das Wohnhaus überzugreifen, wurde das Alarmstichwort von Feuer 3 auf Feuer 4 erhöht. Die Löschgruppen Assinghausen und Wiemeringhausen wurden daraufhin noch nachalarmiert. Ein Sohn der Familie kam von der Arbeit und ging in den Anbau. Hier bemerkte er das Feuer und verständigte die restlichen 3 Personen im Haus. Diese konnten alle das Gebäude unverletzt verlassen, wurden aber später vorsorglich vom Rettungsdienst und ebenfalls nachalarmierten Notarzt untersucht. Der Brand wurde unter schwerem Atemschutz von 2 Seiten aus zunächst von außen, später im Innenangriff bekämpft. Um das Wohnhaus vor den hochschlagenden Flammen zu schützen, wurde eine sogenannte Riegelstellung über ein B-Rohr und das Wenderohr der Drehleiter aufgebaut. Hierdurch wurde die Fassade des Gebäudes mit einer massiven Wasserwand gekühlt und geschützt. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte so verhindert werden. Während des Einsatzes musste die Ortsdurchfahrt Wulmeringhausen bis etwa 19:15 Uhr voll gesperrt werden. Auf der Straße waren neben einem Teil der 16 vor Ort anwesenden Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst der nachgeforderte Abrollbahälter Atemschutz des Hochsauerlandkreises abgestellt. Dieser lieferte neue Atemschutzgeräte und Wechselkleidung für die Einsatzkräfte. Am Gerätewagen Logistik des Löschzuges konnten sich die Atemschutzgeräteträger waschen und umziehen. Ebenfalls mit im Einsatz war die IUK - Einheit der Stadt Olsberg. Bei dem Einsatz verletzte sich ein Feuerwehrmann, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Wohnhaus ist durch den eingedrungenen Brandrauch vorerst nicht mehr bewohnbar. Die insgesamt 6 Bewohner sind in einer Ferienwohnung unterkommen. Insgesamt waren ca. 90 Einsatzkräfte vor Ort. Einsetzende war für die letzten Einsatzkräfte gegen 22:15 Uhr. Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

