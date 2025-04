Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Schwerer Verkehrsunfall in Olsberg auf der L742

Olsberg

Zu einem schweren Verkehrsunfall wurden am Freitagmorgen gegen 9:00 Uhr die Löschgruppen Wulmeringhausen, Brunskappel, Assinghausen, der Löschzug Bigge - Olsberg, der Rettungsdienst mit Notarzt und die Polizei auf die L 742 zwischen Wulmeringhausen und Brunskappel alarmiert. Ein 71-jähriger Olsberger war mit seinem Golf 7 aus Brunskappel in Richtung Wulmeringhausen unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache geriet der VW auf die Gegenfahrbahn und prallte dort am Straßenrand frontal gegen einen Baum. Der Olsberger erlitt dabei schwere Verletzungen. Um ihn möglichst schonen aus seinem Fahrzeug befreien zu können, wurde durch die Feuerwehr die Fahrzeugseite mit hydraulischen Rettungsgeräten geöffnet und teilweise entfernt. Vor Ort wurde er dann im Rettungswagen erstversorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Da der Rettungshubschrauber sehr nah an den Bahngleisen auf der Bundesstraße landen musste, wurde die Bahnstrecke während der Rettungsmaßnahmen gesperrt. Durch die Feuerwehr wurden noch auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen, der Brandschutz sichergestellt und das Abschleppunternehmen bei der Bergung des Fahrzeugs unterstützt. Die Landstraße war bis etwa 12 Uhr voll gesperrt, für die letzten Kräfte der Feuerwehr, die mit insgesamt 7 Fahrzeugen und 42 Kräften vor Ort war, war gegen 12:30 Uhr Einsatzende.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Olsberg, übermittelt durch news aktuell