POL-HAM: Audi bei Unfallflucht beschädigt

Hamm-Mitte (ots) - Mit leichten Verletzungen kam ein 50-jähriger Hyundai-Fahrer nach einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Viktoriastraße/Vorsterhauser Weg in ein Hammer Krankenhaus. Der Mann aus Hamm war auf dem Vorsterhauser Weg in Richtung Norden unterwegs, als er im Kreuzungsbereich mit dem BMW eines ...

mehr