FF Olsberg: Stadtfeuerwehrtag der Feuerwehr Olsberg in Bigge

Olsberg (ots)

Am Samstag, dem 10.05.2025 findet in der Schützenhalle Bigge der Stadtfeuerwehrtag der Feuerwehr Olsberg statt. Nach dem Empfang der Einheiten wird es um 16:45 Uhr einen kurzen Festzug durch Bigge mit Kranzniederlegung an der katholischen Kirche "St. Martin" geben. Der Festzug wird vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Bigge-Olsberg und dem Musikverein "Eintracht" Olsberg begleitet. Anschließend folgen Ansprachen und Ehrungen, bevor es dann ab etwa 19:00 Uhr mit der "After-Show-Party" in der Rundhalle losgeht. Hier sind alle Freundinnen und Freunde der Feuerwehr als Gäste herzlich willkommen. Musikalisch spielt bei der "After-Show-Party" die Tanzband Take Ten des Musikvereins "Eintracht" Olsberg auf. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

