POL-HN: Polizeipräsidium Heilbronn: PRESSEEINLADUNG Pressegespräch zur landesweiten Aktionswoche der Verkehrssicherheit - "Kinder im Blick"

Polizeipräsidium Heilbronn: PRESSEEINLADUNG Pressegespräch zur landesweiten Aktionswoche der Verkehrssicherheit - "Kinder im Blick"

Heilbronn

PRESSEEINLADUNG

Pressegespräch zur landesweiten Aktionswoche der Verkehrssicherheit - "Kinder im Blick" Freitag, 11. Juli 2025 Uhrzeit: 11:15 Uhr Ort: Deutsches Zweirad- und NSU-Museum, Urbanstraße 11, 74172 Neckarsulm Sehr geehrte Damen und Herren, im Rahmen der landesweiten Aktionswoche der Verkehrssicherheit Baden-Württemberg findet am Sonntag, den 13. Juli 2025, in Neckarsulm ein vielfältiger Aktionstag unter dem Motto "Kinder im Blick" statt. Mit einem breiten Programm und zahlreichen Mitmachangeboten richtet sich der Tag gezielt an Kinder, Eltern und Familien - mit dem Ziel, das Bewusstsein für sichere Mobilität nachhaltig zu fördern. Zur Vorab-Information und zum Austausch laden wir Sie herzlich zu einem Pressegespräch am Freitag, den 11. Juli 2025, um 11.15 Uhr ein. Informationen geben Ihnen: Markus Geistler, Polizeivizepräsident des Polizeipräsidiums Heilbronn Steffen Hertwig, Oberbürgermeister der Stadt Neckarsulm Beide werden im Pressegespräch zentrale Inhalte der Aktion vorstellen, die Bedeutung von Verkehrssicherheitsarbeit für Kinder erläutern und Ihre Fragen gerne beantworten. Darüber hinaus stehen Ihnen Vertreterinnen aller beteiligten Organisationen zur Verfügung, darunter: o Referat Prävention des Polizeipräsidiums Heilbronn o Freiwillige Feuerwehr Neckarsulm o Technisches Hilfswerk (THW) Widdern o Kreisverkehrswacht Heilbronn o Rettungsdienste o Mediathek Neckarsulm o Neckarsulmer Museen

Hintergrund der Aktion - Ein Tag für kleine Entdecker und große Vorbilder Kinder sind im Straßenverkehr besonders gefährdet. Der Aktionstag "Kinder im Blick" setzt genau hier an: Er vermittelt auf spielerische und interaktive Weise wichtige Regeln, Verhaltensweisen und weist auf Gefahrenquellen hin. Ziel ist es, Familien praxisnah zu sensibilisieren und Kinder altersgerecht für den Straßenverkehr zu stärken. Zusätzlich begeistern Vertreter aller Blaulichtorganisationen Kinder für die gesellschaftsrelevanten Berufe der Daseinsvorsorge. Der Aktionstag ergänzt die aktuelle Kindermitmachausstellung Blaulicht, die im Stadtmuseum Neckarsulm zu bestaunen ist und unter der Schirmherrschaft von Innenmister Thomas Strobl steht. Am 13. Juli wird rund um die Neckarsulmer Museen ein vielseitiges Programm mit spannenden Vorführungen, Mitmachstationen, Technik zum Anfassen, Kindertheater, Führungen, Lesungen und kulinarischen Leckereien geboten. Zahlreiche Rettungs- und Sicherheitsorganisationen gestalten den Tag gemeinsam - für mehr Sicherheit im Alltag und auf unseren Straßen. Highlights des Aktionstags am 13. Juli:  Einsatzfahrzeuge hautnah erleben: Polizei, Feuerwehr, THW  E-Bike- und E-Scooter-Simulatoren, Kindersicherheitsinfos, Helmtipps  Kindertheater "Das kleine Zebra" und Puppenbühne "Rudi Raser"  Mitmachangebote der Jugendfeuerwehr, inkl. Spritzspiel und Rettungsdemo  Technikstationen beim THW: Spreizer-Geschicklichkeit, Palettenrennen,  Kindgerechte Führungen in der Ausstellung  Vorlesestunden der Mediathek  Freier Eintritt in beide Neckarsulmer Museen  Würstchen, Waffeln, Eis & Getränke von Feuerwehr, THW und Eiswagen Ein Tag für kleine Entdecker und große Vorbilder - bei freiem Eintritt! Wir freuen uns sehr über Ihre Teilnahme am Pressegespräch. Bitte teilen Sie uns bis spätestens Mittwoch, 10. Juli 2025 kurz mit, ob wir mit Ihnen rechnen dürfen. Kontakt & Anmeldung

Deutsches Zweirad- und NSU-Museum Neckarsulm und Stadtmuseum Neckarsulm Telefon +49 7132 35 3800 Email: Zweiradmuseum@Neckarsulm.de

