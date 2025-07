POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Rettungshubschraubereinsatz nach Arbeitsunfall

Hohenlohekreis (ots) - Waldenburg: Brand in der Bahnhofsiedlung Die Feuerwehr musste am Donnerstagabend zu einem Brand in die Waldenburger Bahnhofsiedlung ausrücken. Gegen 18:45 Uhr meldeten Zeugen, dass ein Balkon an einem Mehrfamilienhaus in der Flachsstraße brennen würde. Aus ungeklärten Gründen waren auf dem Balkon gelagerte Holzbalken in Brand geraten. Die Flammen konnten von der Feuerwehr gelöscht werden. ...

