POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Zeugenaufrufe nach Unfallfluchten und Einbrüchen sowie Geschädigte und Zeugen nach Flucht eines weißen Mercedes vor der Polizei gesucht

Leingarten: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Donnerstagabend verursachte eine bisher unbekannte Verkehrsteilnehmerin bei Leingarten einen Unfall und flüchtete anschließend. Kurz vor 18 Uhr befuhr eine 46-Jährige mit ihrem Audi die Landesstraße 1105 und bog zwischen Leingarten und Kirchhausen auf den Wanderparkplatz "Taschenwald" ein. In diesem Moment parkte dort die Fahrerin eines hellen Kleinwagens rückwärts aus und nahm den Audi vermutlich nicht wahr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die Audi-Fahrerin ihr Fahrzeug nach rechts lenken. Hierbei fuhr sie über eine scharfkantige Asphaltkante in den Grünstreifen, wobei der Reifen und die Felge beschädigt wurden. Die Fahrerin des hellen Kleinwagens fuhr nach dem Ausparken davon, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Wer kann Angaben zu der Verursacherin machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Heilbronn: Vor Polizei geflüchtet - Zeugen und Geschädigte gesucht

Am frühen Freitagmorgen flüchtete in Heilbronn der Fahrer eines weißen Mercedes vor der Polizei. Im Rahmen der Maßnahmen des Polizeipräsidiums Heilbronn gegen Poser und Raser im Innenstadtbereich fiel einer Streife gegen 0:15 Uhr im Bereich der Fügerstraße das Fahrzeug aufgrund einer Ordnungswidrigkeit auf. Daher sollten der Mercedes und dessen Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Nachdem der Fahrer dies wahrnahm, beschleunigte er sein Auto und entzog sich unter einer rücksichtslosen und grob verkehrswidrigen Fahrweise den polizeilichen Maßnahmen. Die anschließende Verfolgungsfahrt erstreckte sich über das angrenzende Industriegebiet ehe die Verfolgung im Bereich Erlenbach-Binswangen durch die Beamten abgebrochen wurde, um eine Gefährdung Unbeteiligter zu vermeiden. Neben unzähligen Geschwindigkeitsüberschreitungen kam es zu mehrfachen Rotlichtverstößen und riskanten Fahrmanövern unter Gefährdung Dritter durch den Flüchtenden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen und durch die Fahrweise des Mercedes-Fahrers gefährdete Personen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Ilsfeld: Mehrere Einbrüche in Firmen und Transporter aufgebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Räumlichkeiten von vier Firmen in Ilsfeld ein. Zwischen Mittwochabend, 17 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6:20 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden in der Erlenbachstraße. Anschließend wurden im Inneren weitere Türen und Schränke aufgebrochen sowie Mobiliar durchsucht. Die Täter erbeuteten eine mittlere, dreistellige Summe Bargeld. In derselben Nacht brachen ebenfalls Unbekannte eine Werkzeugkiste auf einem in der Riegelbachstraße geparkten Transporter auf und entwendeten das darin gelagerte Vakuumgerät im Wert von mehreren tausend Euro. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Abstatt: Zeugen nach Einbruch gesucht

Ein Unbekannter verschaffte sich am frühen Freitagmorgen gewaltsam Zutritt zu einer Garten- und Landschaftsbaufirma in Abstatt. Kurz nach Mitternacht überraschte der Besitzer den Täter im Inneren seiner Räumlichkeiten in der Straße "Unteres Feld". Der Einbrecher flüchtete daraufhin durch den Garten in unbekannte Richtung. Er erbeutete einen Rotationslaser und verursachte Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Bad Rappenau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Donnerstagabend in Bad Rappenau und flüchtete anschließend. Gegen 18:30 Uhr parkte eine 22-Jährige ihren BMW auf dem Parkplatz einer Zoohandlung in der Raiffeisenstraße. Als sie nur 15 Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden an der Heckstoßstange fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

