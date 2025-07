Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugen nach Unfallflucht und Sachbeschädigung gesucht

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Am frühen Sonntagmorgen verursachte der Fahrer eines Ford Fiesta einen Unfall in Künzelsau und flüchtete anschließend. Gegen 5 Uhr wurde dem Revier Künzelsau ein Pkw mit eingeschlagener Scheibe auf dem Wertwiesenparkplatz gemeldet. Dieser wies starke Unfallschäden auf. Vom Pkw ausgehend konnten die Beamten eine Öl- und Kühlfllüssigkeitsspur zunächst in die Straße "Wertwiesen", über den Parkplatz eines Bekleidungsgeschäfts, weiterüber die Kocherbrücke bis zum Einmündungsbereich Mergentheimer Straße/Langenburger Straße. Hier stellten die Polizisten ein umgefahrenes Verkehrsschild auf der dortigen Verkehrsinsel fest. Daraufhin wurde der Halter des Fords aufgesucht. Dieser gab an, dass sein Sohn mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen wäre. Der Sohn wiederum teilte mit, dass er den Pkw am Samstag, gegen 22 Uhr, auf dem Parkplatz des Bekleidungsgeschäfts in der Hauptstraße abgestellt habe. Wie der Ford auf den Wertwiesenparkplatz kam, konnte er nicht sagen. Nun sucht die Polizei Zeugen, die gegen 5 Uhr den Ford und dessen Fahrer im Bereich der Unfallörtlichkeit oder im Bereich des Wertwiesenparkplatzes gesehen haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Künzelsau: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht Am vergangenen Wochenende beschädigte eine unbekannte Person die Eingangstüre und die Treppe eines Wohnhauses in der Lindenstraße in Künzelsau. Zwischen 23 Uhr am Freitag und 19:30 Uhr am Samstag wurden die Schäden in Höhe von circa 200 Euro angerichtet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

