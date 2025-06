Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Pkw am 29./30.05.2025 in Mücke Zaun im Germanendorf in Hünfeld beschädigt

Mücke. In der Nacht vom 29.05. auf den 30.05. kam es in Mücke, Ortsteil Nieder-Ohmen, in der Straße Am Berg u. a. zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Der oder die unbekannten Täter stießen auf einer Grundstückszufahrt eine Sitzbank um und warfen einen Blumenkübel auf einen dort abgestellten silbergrauen Pkw. Zudem wurden die Scheibenwischer des Fahrzeugs verbogen und der Heckscheibenwischer abgerissen. Es entstanden nicht unerhebliche Kratzspuren auf der Motorhaube und den Türen auf der rechten Seite des silbergrauen Pkw. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation in Alsfeld unter der Tel. 06631 / 974 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle

Hünfeld. Am Mittwoch, den 28.05. zwischen 08.00 und 12.45 Uhr wurde in Hünfeld, Zum Germanendorf der Metallzaun eines Anwesens beschädigt. Ein noch unbekanntes Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und touchierte Pfosten des Zaunes. Hierbei wurden 6 Felder des Zaunes beschädigt. Der Sachschaden beträgt mindestens 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Hünfeld unter Telefonnummer 06652/9658-0 in Verbindung zu setzen.

