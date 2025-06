Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Bootshaus - Pkw zerkratzt - Diebstahl von Reifen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Bootshaus

Bad Hersfeld. Am Samstag (31.05), gegen 17.45 Uhr, verschafften sich sechs unbekannte Jugendliche Zutritt zu einem Gelände in der Straße "Auf der Unteraue", indem sie einen Zaun beschädigten. Anschließend öffneten sie nach derzeitigen Erkenntnissen die Balkontür eines Hauses und betraten dieses. Weiterhin zündeten sie einen unter dem Balkon gelagerten alten Automaten an und flüchteten in unbekannte Richtung. Glücklicherweise bemerkte der Eigentümer den entstehenden Brand und konnte diesen löschen, weshalb eine Ausbreitung der Flammen verhindert wurde. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Angaben zum Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden.

Im Rahmen der Fahndung konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Die Ermittlungen zu vier weiteren Personen dauern an. Sie sollen zwischen 12 und 14 Jahren alt, sportlich gekleidet gewesen sein und schwarze oder weiße Turnschuhe getragen haben. Besonders zur erwähnen sind hierbei der hellgrüne Zweiteiler einer weiblichen Tatverdächtigen, sowie ein auffällig buntes T-Shirt eines männlichen Tatverdächtigens mit einer aufgedruckten "8" auf dem Rücken.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw zerkratzt

Bad Hersfeld. Am Montag (02.06), zwischen 8 und 18 Uhr, zerkratzten Unbekannte einen braunen Skoda Yeti, der in der Sturmiusstraße geparkt war, an der hinteren Tür der Fahrerseite. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Reifen

Bad Hersfeld. Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Freitag (30.05) bis Montag (02.05.) auf derzeit nicht bekannte Art und Weise Zutritt zu einem Firmengelände in der Hünfelder Straße und entwendeten die montierte Bereifung von insgesamt sechs Autos. Hierbei wurden die betroffenen Fahrzeuge zudem beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

