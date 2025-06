Polizeipräsidium Osthessen

Fulda (ots)

Fulda. In der Steinauer Straße in Lehnerz brachen Unbekannte zwischen dem 28. Mai und dem 02. Juni einen Radlader auf, der auf einem Firmenparkplatz abgestellt war. Danach transportierten die Täter das Fahrzeug auf unbekannte Weise vom Tatort ab. Der Radlader konnte mittlerweile in Burghaun wieder aufgefunden werden. Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann oder in den letzten Tagen entsprechende auffällige Beobachtungen im Bereich Burghaun gemacht hat, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fulda. In einer Tiefgarage in der Schlossstraße schlug ein Unbekannter in der Nacht zu Montag (02.06.), gegen 0.30 Uhr, ein Fenster eines Citroen ein, verursachte dadurch rund 800 Euro Sachschaden und durchsuchte den Innenraum nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Ersten Ermittlungen nach war der Täter männlich, zwischen 20 bis 25 Jahre alt, trug einen schwarzen Hoodie mit auffällig großem Druck am Rücken, eine graue Jogginghose und weiße Sneaker. Außerdem führte er eine schwarze Umhängetasche mit sich. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Osthessen. In den letzten Tagen kam es im Bereich der Gemeinde Hofbieber vermehrt zu Diebstählen aus Pkw - so beispielsweise am 28. Mai https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6045771 Diesbezüglich führt die Polizei in Hilders die entsprechenden Ermittlungen.

Hierbei nutzten die Täter oftmals den Umstand, dass die hauptsächlich auf Privatgrundstücken abgestellten Fahrzeuge der Geschädigten nicht verschlossen waren. Mindestens in einem Fall wurde ein Bargeldbetrag im dreistelligen Bereich entwendet. Zudem meldeten sich mehrere Bewohner der Gemeinde Hofbieber bei der Polizei, die entsprechend verdächtige Personen auf ihren Grundstücken per Videoaufzeichnung festgestellt hatten. Diese Personen überprüften überwiegend zur Nachtzeit die Verschlussverhältnisse abgestellter Fahrzeuge.

Die Polizeistation Osthessen sensibilisiert in diesem Zusammenhang: - Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück

Wer Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen geben oder relevante Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich an die Polizeistation Hilders unter Telefon 06681/9612-0 oder jede anderen Polizeidienststelle zu wenden.

(PB)

