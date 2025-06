Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Motorradunfall in Lauterbach, OT Sickendorf

Vogelsbergkreis (ots)

Am späten Montagabend (02.06.), gegen 23.40 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 3144 ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Mann aus dem Vogelsbergkreis befuhr mit seinem Motorrad Suzuki die Landstraße von Lauterbach nach Sickendorf. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Fahrer ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Baum kollidierte. Der Unfallfahrer wurde schwer verletzt und mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Gießen ein Unfallgutachter beauftragt. An dem Motorrad entstand Totalschaden, sowie weitere Schäden an Verkehrseinrichtungen. Die Schadenshöhe wird auf 3.000 Euro geschätzt.

