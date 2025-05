Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Flucht vor der Polizei - 28-Jähriger fährt durch den Stadtgarten

Gelsenkirchen (ots)

Auf der Flucht vor der Polizei ist ein 28 Jahre alter Mann am Montagnachmittag, 19. Mai 2025, mit einem Auto durch den Stadtgarten an der Zeppelinallee in der Feldmark gefahren. Der Gelsenkirchener war den Beamten zuvor im Rahmen eines anderen Einsatzes aufgefallen, weil er aufgrund eines Haftbefehls zur Fahndung ausgeschrieben war und versuchte, sich vor den Einsatzkräften in einem Gebüsch zu verstecken. Als die Beamten ihn daraufhin überprüfen wollten, sprang er in ein am Straßenrand stehendes Auto und gab Gas. Auf seiner Flucht vor den Beamten fuhr der Mann in den Stadtgarten, ein für Fahrzeuge aller Art nicht zugelassener Park, in dem bei schönem Wetter viele Menschen Ruhe und Erholung suchen. Kurz vor dem Ende des Parks ließ der Verdächtige das Fahrzeug in Nähe der Rotthauser Straße stehen und floh zu Fuß weiter. Eine weitere Fahndung verlief negativ. Zeugen sagten aus, dass der Mann mit hoher Geschwindigkeit über Wiesen, Wege und durch ein Gebüsch fuhr. Dabei soll es zu einer erheblichen Gefährdung unbeteiligter Fußgänger gekommen sein. Eine Überprüfung des Autos ergab, dass dieses als gestohlen gemeldet war. Die Beamten stellten den Nissan spurenschonend sicher. Eine Überprüfung der bekannten Daten des flüchtigen Tatverdächtigen ergab, dass er bereits seit 2020 keine gültige Fahrerlaubnis mehr besitzt. Die Polizei fertigte Strafanzeigen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell