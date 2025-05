Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zahlreiche türkische Fußballfans feiern die Meisterschaft im Stadtgebiet

Gelsenkirchen (ots)

Nach dem Sieg der Meisterschaft des türkischen Fußballvereins Galatasaray Istanbul, haben zahlreiche Fußballfans am Sonntag, 18. Mai 2025, auf den Straßen von Gelsenkirchen gefeiert.

In einer Eventhalle an der Lockhofstraße fand eine privat geplante Meisterfeier mit tausenden Fußballfans statt. Nach Spielende gegen 20 Uhr kam es an mehreren Orten im Gelsenkirchener Stadtgebiet zusätzlich zu spontanen Jubelfeiern.

Im Bereich Bismarckstraße/Trinenkamp sammelten sich in der Spitze bis zu 400 Menschen im Nahbereich einer Tankstelle. Aus der Menge heraus zündeten einige Fans Bengalos und Rauchtöpfe. Auch in anderen Stadtteilen kam es vereinzelt zum Abrennen von Pyrotechnik und ausgelassenen Feiern. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Daneben gingen einige Notrufe von Bürgerinnen und Bürger bei der Polizei ein, die sich über anhaltende Hupkonzerte und umherfahrenden Autos beschwerten.

Insgesamt zieht die Polizei Gelsenkirchen eine positive Bilanz: Zahlreiche Fans, sowohl in der Eventhalle in Schalke, als auch bei den spontanen Jubelfeiern im Stadtgebiet hielten sich an geltende Gesetze und Regeln und feierten friedlich.

Die Polizei Gelsenkirchen war zu jeder Zeit mit zahlreichen Kolleginnen und Kollegen vor Ort, um für die Sicherheit aller zu sorgen.

