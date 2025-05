Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diebstahl eines hochwertigen Fahrzeuges

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Sonntagmorgen, 18.05.2025, in der Zeit von 00:00-01:45 Uhr von einem Parkplatz am Küpershof in Gelsenkirchen Bulmke-Hüllen, einen braunen Wrangler Jeep mit Gelsenkirchener Kennzeichen. Wer Hinweise zur Tat oder Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8212 im Kriminalkommissariat 22 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

