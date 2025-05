POL-GE: Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen erhielt am Freitag, 16. Mai 2025, Informationen darüber, dass für ein Berufskolleg an der Goldbergstraße in Buer und eine Grundschule an der Marschallstraße in Bismarck Drohungen in elektronischer Form ausgesprochen wurden. Da die Sicherheit aller Schülerinnen und Schüler sowie aller Lehrkräfte und weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oberste Priorität hat, ...

mehr