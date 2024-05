POL-CUX: Schockanruf in Loxstedt erfolgreich - Vermögensschaden im hohen fünfstelligen Eurobereich

Cuxhaven (ots) - Neuenkirchen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (21./22.05.2024) drangen bislang unbekannte Täter in ein Firmenfahrzeug sowie in die Werkstatthalle einer Dachdeckerfirma in der Straße An der Wilster in Neuenkirchen ein. Aus dem Fahrzeug wurde hochwertiges Werkzeug entwendet. Aus der Werkstatthalle wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts ...

