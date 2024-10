POL-MS: Polizei stoppt Raser auf der B51 - Fahrer unter Drogen und Alkohol

Münster (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag (21.10. / 22.10.) mehrere Gebäude in Münsters Innenstadt beschmiert. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die etwas gesehen haben. Betroffen sind das Rathaus, der Dom, das AstA-Gebäude am Schloss und das LWL-Museum in der Innenstadt. Ersten Erkenntnissen zufolge schmierten Unbekannte ...

