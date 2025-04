Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: 11-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Kind. Um 19:10 Uhr war eine 39-Jährige aus Marl mit ihrem Auto auf der Sauerlandstraße unterwegs. Sie beabsichtigte nach links auf die Emslandstraße abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt kam es zu einer Kollision mit einem Kind, das mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Emslandstraße in Richtung Schleswiger Straße fuhr. Der 11-Jährige aus Marl wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein geringer Sachschaden.

