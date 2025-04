POL-RE: Oer-Erkenschwick: Mit Einkaufswagen an der Kasse vorbei ohne zu zahlen - Wer kennt die Frau?

Recklinghausen (ots) - Am Montagabend verursachte ein 37-Jähriger aus Datteln bei einem Unfall einen Sachschaden von rund 40.000 Euro. Die Polizei informierte er nicht. Zeugen meldeten gegen 22:20 Uhr einen lauten Knall im Bereich der Redder Straße. Die Polizeibeamten vor Ort konnten an einer dortigen Leitplanke einen frischen Schaden und mehrere rote Fahrzeugteile feststellen. Weiterhin trafen sie an der Unfallstelle ...

mehr