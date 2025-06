Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht im Parkhaus des "Haunecenters" in Hünfeld - Zeugen gesucht

Hünfeld (ots)

Am Mittwoch (28.05.), kam es zu einer Unfallflucht im Parkhaus des "Haunecenters" in Hünfeld. In der Zeit zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr parkte ein 26-jähriger aus Hünfeld seine graue Mercedes A-Klasse im dortigen Parkhaus im Bereich der Aufzüge. Als er vom Einkauf zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er eine Beschädigung an der linken Seite des hinteren Stoßfängers seines Fahrzeuges. Der Sachschaden an der A-Klasse wird auf rund 1.000 Euro beziffert.

Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug bitte an die Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652 96580, an jede andere Polizeidienststelle oder im Internet über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gefertigt: Polizeistation Hünfeld, Lotz, POK´in

