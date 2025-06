Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto zerkratzt - E-Scooter entwendet - Diebstahl aus Auto - Hinweise der Polizei

Hersfeld Rotenburg (ots)

Auto zerkratzt

Bad Hersfeld. Am Freitag (30.05.), zwischen 10 und 15 Uhr, zerkratzten Unbekannte einen grauen Mercedes, der im Birkenweg geparkt war. Es entstand Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

E-Scooter entwendet

Bad Hersfeld. Am Freitagabend (30.05.) entwendeten Unbekannte einen E-Scooter der Marke Ninebot mit dem Versicherungskennzeichen 415-WJX im Wert von rund 700 Euro. Dieser war an einem Unterstand für Einkaufswagen vor einem Einrichtungsmarkt abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Auto - Hinweise der Polizei

Bebra. Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Montag (01.06.) auf dem Parkplatz eines Elektrofachmarkts im Wiesenweg Zugang zum Innenraum eines geparkten blauen Opel Zafira, indem sie die vorderen Scheiben der Fahrer- und Beifahrerseite zerstörten. Aus dem Innenraum entwendeten sie anschließend eine geringe Menge Münzgeld. Der Gesamtschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück

