Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Bad Hersfeld - Zeugen gesucht

Osthessen (ots)

Verkehrsunfälle für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Bad Hersfeld. In der Zeit von Mittwoch (28.05) bis Freitag (30.05) beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen VW Tiguan, der in der Straße "Am Frauenberg" vor einem Wohnhaus geparkt war, auf der Fahrerseite. Der Sachschaden liegt bei rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel.: 06621-932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Alleinunfall auf der B62

Bad Hersfeld. Am Samstag (31.05.), gegen 19.20 Uhr, befuhr ein 29-jähriger VW-Fahrer aus Rumänien die B 62 von Asbach kommend in Richtung Bad Hersfeld. Im Kurvenbereich vor dem Kreisverkehr - in Höhe Eichhof - kam der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dort befindliche Schutzplanke. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Verkehrsunfall mit zwei Pkw

Bebra. Am Samstag (31.05.), gegen 19.15 Uhr, befuhr eine 24-jährige Audi-Fahrerin aus Ronshausen die Bahnhofstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es hierbei zum Zusammenstoß mit dem Subaru eines 20-Jährigen aus Bebra, der von Gelände einer Bank in die Bahnhofstraße einfahren wollte. Es entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Verkehrsunfallfluchten in Bebra - Hinweise erbeten

Bebra. Am Samstag (31.05), gegen 10.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer eine schwarzen Opel Astra, der auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße "In der Lache" geparkt war, am Fahrzeugheck. Der Sachschaden liegt bei rund 3.000 Euro.

Bebra. Am Freitag (30.05.), gegen 11 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Bismarkstraße einen auf dem Parkplatz einer Bank geparkten braunen VW-Sharan an der hinteren Stoßstange. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Rotenburg)

