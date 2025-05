Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Technischer Defekt eines Transporters

Northeim (ots)

Hardegsen OT Ellierode, Sollingstraße, Freitag, 16.05.2025, 09.10 Uhr

ELLIERODE (Wol)

Am Freitag gegen 09.10 Uhr kam es im Motorraum eines Transporters in der Sollingstraße in Ellierode zu einem technischen Defekt. Durch den Defekt kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Der 44-jährige Fahrzeugführer aus Dassel atmete den Rauch ein und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell