POL-NOM: Anhängerplane aufgeschlitzt

Uslar (ots) - Uslar, (go), Bollenser Straße, Donnerstag, der 15.05.2025, 05:10 Uhr. Ein 49- jähriger PKW Fahrer aus Gelsenkirchen befuhr die B 241 aus Uslar kommend in Richtung Bollensen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten und kam auf einem Feld zu stehen. Verletzt wurde er dabei nicht. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat ...

