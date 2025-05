Northeim (ots) - Moringen, Einbecker Straße (Wiese), Donnerstag, 15.05.2025, 22.30 - 22.50 Uhr MORINGEN (Wol) Am Donnerstag gegen 22.40 Uhr entdeckte ein Zeuge einen Brand von Grasschnitt auf einer frei zugänglichen Wiese im Bereich der Einbecker Straße in Moringen. Durch den Brand verbrannten ca. 200 kg Grasschnitt, was einem Schaden von ca. 50 Euro entspricht. Die Freiwillige Feuerwehr Moringen befand sich vor Ort ...

