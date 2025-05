POL-NOM: Gemähtes Gras brennt auf einer Wiese

Bad Gandersheim (ots) - (Me) 37574 Einbeck, OT Kreiensen, Am Plan. Zeit: Donnerstag, 15. Mai 2025, 18:25 Uhr. Ein 19-jähriger Einbecker befuhr mit seinem PKW Skoda die Straße Am Plan und er wurde angehalten und überprüft. Die anschließende Überprüfung ergab, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Dem nun Betroffenen ...

