Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rauchmelder verhindert Schlimmeres - Entstehungsbrand in einer Küche schnell gelöscht

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Hardterbroich-Pesch, 14.03.2025, 11:41 Uhr, Grevenbroicher Straße (ots)

Ein ausgelöster Rauchmelder und aufmerksame Nachbarn haben am Freitagvormittag Schlimmeres verhindert. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Grevenbroicher Straße nahm ein Nachbar gegen 11:40 Uhr das Piepen eines Rauchmelders und Brandgeruch wahr. Er alarmierte umgehend die Feuerwehr über den Notruf 112. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr trafen kurze Zeit später an der Einsatzstelle ein und wurden von den Hausbewohnern eingewiesen. Alle Bewohner hatten das Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits unversehrt verlassen. Da auf Klingeln und Klopfen an der Brandwohnung niemand die Tür öffnete, wurde diese gewaltsam durch die Feuerwehr geöffnet. In der verrauchten Wohnung befand sich glücklicherweise keine Person. Die Ursache des Rauchs war schnell gefunden: Angebranntes Essen auf dem Herd hatte zu einer starken Rauchentwicklung geführt. Die Feuerwehr löschte das Essen ab und entfernte mit Hilfe eines Überdruckbelüftungsgerätes den Brandrauch aus der Wohnung. Kurze Zeit später traf der Mieter ein, dem die Wohnung nach Abschluss der Maßnahmen durch die Polizei übergeben wurde.

Die Feuerwehr Mönchengladbach weist erneut darauf hin, dass Rauchmelder Lebensretter sein können. In diesem Fall haben sie frühzeitig Alarm geschlagen und so Schlimmeres verhindert.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug von der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleitung: Brandamtmann Thomas Mandrossa

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell