Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rauchausbreitung in einem Mehrfamilienhaus durch einen Kleinbrand

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Rheydt, 14.03.2025, 15:06 Uhr, Mühlenstraße (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 15:00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand alarmiert. Anrufer meldeten eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus, die sich auf alle Wohnungen ausgebreitet haben sollte. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein Feuer im Lichtschacht vor dem Gebäude ausgebrochen war. Alle Bewohner verließen das Wohnhaus bereits. Erste Löschversuche wurden vor Eintreffen der Einsatzkräfte von den Bewohnern unternommen. Der Brand im Lichtschacht konnte von den Einsatzkräften mit einem Kleinlöschgerät schnell gelöscht werden. Anschließend wurde der Lichtschacht vom Brandgut befreit. Gleichzeitig wurde ein Trupp zur Kontrolle des Kellers und der Wohnungen eingesetzt. Es stellte sich heraus, dass sich der Rauch durch die interne Belüftung, bekannt als Kölner Lüftung, schnell im gesamten Wohnhaus ausgebreitet hatte. Die natürliche Belüftung über die Wohnungsfenster reichte aus, um die Wohnungen zu belüften und vom Rauch zu befreien. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht erforderlich, so dass die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden konnte.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Alexander Keuter

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell