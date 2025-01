Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Jugendliche ermittelt

Zella-Mehlis (ots)

Am 23.07.2024 kam es zu einem Einsatz, bei dem Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Einkaufszentrum in die Industriestraße in Zella-Mehlis ausrücken mussten, weil eine unbekannte Substanz in der Herrentoilette versprüht worden war. Ein 64-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau erlitten Reizungen der Atemwege (siehe Pressemeldung vom 24.07.2024). Ermittlungen der Suhler Polizei führten zu drei Jugendlichen, die zum Tatzeitpunkt 13 und 14 Jahre alt waren. Sie gaben zu, Pfefferspray mitgebracht und versprüht zu haben. Ihren Angaben nach wollten sie mit ihrer Handlung niemanden verletzen. Dennoch wurden Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung gefertigt.

