LPI-GTH: Mithilfe bei Vermisstensuche

Neudietendorf (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 49 Jahre alter Motorradfahrer befuhr gestern Mittag die L 1044 in Richtung Kornhochheim. Auf Höhe des Mosldorfer Wegs kam eine 81 Jahre alte Renault-Fahrerin gefahren, die offenbar den Mann übersah. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 49-Jährige leicht verletzt wurde. Er kam in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

