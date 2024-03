Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Trunkenheitsfahrt mit 1,36 Promille - Polizei sucht mögliche Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag (17.03.2024) ist in Wedel von einem Zeugen ein in Schlangenlinien fahrender Pkw gemeldet worden. Der fragliche BMW 525d sollte in Pinneberg um 02:37 Uhr den Westring in Richtung Wedel befahren haben.

Das Fahrzeug konnte kurz darauf in der Flerrentwiete von einer Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeireviers Wedel gestellt und kontrolliert werden. Der Verdacht der Trunkenheitsfahrt bestätigte sich. Nachdem schon deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen wurde, ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 27-jährigen Fahrzeugführer vorläufige 1,36 Promille.

Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet, wobei die Entnahme auf dem Polizeirevier Pinneberg von einem Arzt erfolgte. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Um eine Fortsetzung der Trunkenheitsfahrt zu verhindern, wurden zudem die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Es wurde von Zeugen beobachtet, dass der im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Elmshorn wohnende Pkw-Fahrer sein Fahrzeug mehrfach auf die Gegenfahrspur gelenkt hatte.

Ob in diesem Zusammenhang entgegenkommende Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, ist gegenwärtig Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Daher bitte die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: Wer kann noch Angaben zu dem Sachverhalt am Sonntag gegen 02:30 Uhr machen? Konnte jemand beobachten, wie ein Fahrzeug speziell zwischen Pinneberg und Wedel merklich abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern oder war jemand selbst betroffen? Hinweise, aber auch speziell Angaben zu den gefährdeten Fahrzeugen sowie Verkehrsteilnehmern, werden beim Polizeirevier in Wedel unter der Rufnummer 04103 - 5018 - 0 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell