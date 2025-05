POL-NOM: Mit Bordstein Verglasung eingeschlagen

Northeim (ots) - Katlenburg-Lindau OT Katlenburg, Am Hagen, Mittwoch, 14.05.2025, 18.35 Uhr KATLENBURG (Wol) Am Mittwoch gegen 18.35 Uhr befuhr eine 54-jährige Einbeckerin in Katlenburg die Herzberger Straße in Richtung "Am Hagen". An der Einmündung in der Straße "Am Hagen" stand ein 64-jähriger Mann aus Katlenburg-Lindau und wartete verkehrsbedingt. Die 54-Jährige bog in die Straße "Am Hagen" ein und touchierte ...

