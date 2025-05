Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau OT Katlenburg, Am Hagen, Mittwoch, 14.05.2025, 18.35 Uhr

KATLENBURG (Wol)

Am Mittwoch gegen 18.35 Uhr befuhr eine 54-jährige Einbeckerin in Katlenburg die Herzberger Straße in Richtung "Am Hagen". An der Einmündung in der Straße "Am Hagen" stand ein 64-jähriger Mann aus Katlenburg-Lindau und wartete verkehrsbedingt. Die 54-Jährige bog in die Straße "Am Hagen" ein und touchierte das stehende Auto des 64-Jährigen. An beiden Autos entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 3.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall keine Person.

Bei der Sachverhaltsaufnahme konnte Alkoholgeruch bei der 54-Jährigen festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Eine Blutprobenentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt, die Beschlagnahme des Führerscheins und das Einleiten eines Strafverfahrens waren die Folge.

