Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrraddiebstahl am Bahnhof Kreiensen, Zeugen.- und Beschuldigtenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37574 Einbeck, OT Kreiensen, Bahnhof Kreiensen. Zeit: Mittwoch, 14. Mai 2025, 16:50 Uhr bis 16:55 Uhr. Bisher unbekannte männliche Person, Täterbeschreibung: männlich, ca. 170cm groß, war bekleidet mit grauen Pullover, schwarzer Jogginghose und großem Rucksack) entwendete vom Bahnhof Kreiensen ein schwarzes Mountainbike der Marke Specializeo (Typ Enduro SL Comp)im Wert von 1300.- Euro, wobei das Fahrrad mit einem Kettenschloss gesichert war. Zeugen, also ständige Bahnfahrer vom Bf Kreiensen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden. Aber auch an den Fahrraddieb ergeht der Hinweis sich unverzüglich bei der Polizeidienststelle in Bad Gandersheim zu melden. Aus ermittlungstaktischen Gründen kann sich vorerst nicht zu weiteren Ermittlungsansätzen von der nun sachbearbeitenden Polizeidienststelle in Bad Gandersheim geäußert werden!

