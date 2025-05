Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

Uslar, (go), Eschershäuser Straße, Dienstag, der 13.05.2025, zwischen 11:10 Uhr und 11:45 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr den rechten Fahrstreifen der Eschershäuser Straße in Richtung Wolfhagen. Auf Höhe der Volksbank berührte er mit dem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines entgegengesetzt fahrenden 62- jährigen aus Uslar. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne seine Daten zu hinterlassen. Es entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

