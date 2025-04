Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 05.04.2025

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Achim

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Osterholz

Schwanewede - Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen und einem daraus resultierenden Folgeunfall: Am Freitagnachmittag kam es auf der Betonstraße (L 149) auf Höhe der Einmündung in die Ortsstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 24-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Kleinbus der Marke Renault die L 149 in Fahrtrichtung Osterholz-Scharmbeck, als er aus noch ungeklärter Ursache auf einen vor ihm haltenden Mercedes eines 43-Jährigen auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes auf einen wiederum davor haltenden Kleinbus der Marke Daimler geschoben, dessen Fahrzeugführer in die Ortsstraße abbiegen wollte. Die drei Fahrzeugführer sowie ein in dem Mercedes sitzendes 5-jähriges Kind wurden bei dem Unfall verletzt. Kurz nach dem Unfall kam es zu einem Folgeunfall. Hierbei befuhr ein 21-Jähriger Fahrzeugführer eines Hyundai ebenfalls die L 149 in Fahrtrichtung Osterholz-Scharmbeck und übersah aus noch unbekannten Gründen den hinter der Unfallstelle wartenden VW-Transporter eines bislang unbeteiligten 51-Jährigen. Durch die sich anschließende Kollision wurde der VW-Transporter auf das den ersten Unfall verursachende Fahrzeug aufgeschoben. Durch beide Unfälle entstand ein Gesamtschaden von ca. 40.000 Euro.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

