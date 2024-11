POL-OL: Unfallflucht in der Westerstraße: Frau leicht verletzt

Oldenburg (ots) - Am 25.11.2024, gegen 14:48 Uhr, befährt ein 25-Jähriger Mann aus Klein-Scharrel mit seinem Fahrrad samt Kinderfahrradanhänger den Schafdamm in Klein-Scharrel in Fahrtrichtung B 401 In dem Kinderfahrradanhänger befindet sich seine 10 Monate alte Tochter ordnungsgemäß angeschnallt. Als der ...

mehr