Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Drei Verletzte bei Auffahrunfall++Fußgänger angefahren++Leicht verletzte Radfahrerin bei Unfall++Feuerwehr verhindert Flächenbrand++44-Jähriger verletzt sich schwer+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Drei Verletzte bei Auffahrunfall+ Verden. Am Donnerstagmorgen, gegen 08.30 Uhr, musste ein 43-jähriger Fahrer eines Seat an der Kreuzung Bremer Straße/ Zollstraße verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 79-jährige Fahrerin eines Honda bemerkte den stehenden Seat zu spät und fuhr auf diesen auf. Bei dem Zusammenstoß wurden der 43-Jährige und seine zwei Beifahrerinnen leicht verletzt. Der Honda war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

+Fußgänger angefahren+ Langwedel. Ein 85 Jahre alter Mann wollte am Donnerstagvormittag, gegen 10 Uhr, die Bremer Straße zu Fuß überqueren. Die 65 Jahre alte Fahrerin eines Hyundai beabsichtigte zeitgleich von einem Parkplatz auf die Bremer Straße zu fahren und nach links abzubiegen. Dabei übersah sie den 85-Jährigen auf der Fahrbahn und stieß mit ihm zusammen. Der Mann wurde leicht verletzt und medizinisch versorgt. Nach bisherigen Informationen entstand an dem Pkw kein Sachschaden.

+Leicht verletzte Radfahrerin bei Unfall+ Achim. An der Einmündung Badener Holz wurde am Donnerstagvormittag eine 57 Jahre alte Radfahrerin leicht verletzt. Gegen 09.15 Uhr wollte ein 41-jähriger Fahrer eines Volvo an der Einmündung nach rechts abbiegen, übersah jedoch die von links kommende 57-Jährige. Sie kam nach dem Zusammenstoß mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand ein geringer Sachschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Feuerwehr verhindert Flächenbrand+ Vollersode. Am Donnerstag, gegen 23.15 Uhr, wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem kleinen Flächenbrand in der Straße Porstheide gerufen. Die Einsatzkräfte stellten am Rande eines Grundstücks einen brennenden Haufen mit Grünabfällen fest, welcher teilweise auf danebenstehende Bäume übergriff. Durch die schnellen Löscharbeiten der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers und ein größerer Sachschaden verhindert werden. Wie der Brand entstand, ist bislang unbekannt. Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+44-Jähriger verletzt sich schwer+ Worpswede. Ein 44-jähriger Motorradfahrer verletzte sich am Donnerstagabend, gegen 18.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Hüttendorfer Straße schwer. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten diverse Straftaten des 44-Jährigen fest.

Nach ersten Erkenntnissen überholte der 44-Jährige trotz Überholverbot in Höhe der Einmündung zur Friedensheimer Straße den Opel einer 60-Jährigen, welche sich bereits im Abbiegevorgang nach links befand. In der Folge stießen das Leichtkraftrad und der Pkw zusammen. Der 44-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die 60-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen an dem Motorrad gestohlen waren und das Motorrad weder versichert noch zugelassen war. Zudem stand der 44-Jährige unter Alkoholeinfluss und war nicht im Besitz eines Führerscheins. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille.

Die Einmündung musste für die Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Der Opel und das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell