POL-VER: Zukunftstag bei der Polizei Verden

Landkreis Osterholz (ots) - LANDKREIS OSTERHOLZ +Pkw in Vollbrand+ Grasberg. In der Seehauser Straße geriet am Dienstagmittag ein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Gegen 13.10 Uhr meldeten Anwohner den brennenden Pkw, welcher zwischen zwei Einfamilienhäusern unter einem Carport geparkt war. Der Toyota brannte im Verlauf vollständig aus. Bei dem ...

mehr