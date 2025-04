Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Über auf Kipp stehende Fenster eingebrochen++Pkw ins Schleudern gebracht++Schwerverletzte bei Verkehrsunfall++Unfallbeteiligter ohne Führerschein++Vorfahrt genommen+

Landkreis Verden (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Über auf Kipp stehende Fenster eingebrochen+ Etelsen. Am Dienstag kam es im Ortsteil Etelsen zwischen 11 Uhr und 18:30 Uhr zu zwei Einbrüchen über auf Kipp stehende Fenster zu Einbrüchen in Wohnhäuser. Nach ersten Erkenntnissen waren in beiden Fällen die Bewohner zu Hause. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich unbemerkt Zugang in ein Zimmer in den Häusern in der Steinfeldstraße und der Straße An der Alten Aller und entwendeten Schmuck und Bargeld. Bisherigen Ermittlungen zufolge betraten die Täter die Häuser nicht weiter und flüchteten direkt wieder mit ihrem Diebesgut. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtigte Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich gesehen haben. Sie werden gebeten, sich unter 04231-8060 bei der Polizei Verden zu melden.

+Pkw ins Schleudern gebracht+ Oyten/A1. Auf der A1 in Richtung Hamburg in Höhe der Anschlussstelle Oyten stieß am Dienstagvormittag ein 54 Jahre alter Fahrer eines Audi mit dem Audi einer 46 Jahre alten Fahrerin zusammen und brachte ihr Fahrzeug ins Schleudern. Ihr Fahrzeug drehte sich und sie kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der 54-Jährige verlor ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Die beiden Beteiligten blieben nach bisherigen Erkenntnissen bei dem Unfall unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 27.000 Euro beziffert.

+Schwerverletzte bei Verkehrsunfall+ Ottersberg/A1. Zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten wurde am Diensttag, gegen 13.50 Uhr, eine 36-jährige Fahrerin eines Skoda bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach ersten Informationen wechselte ein 31-Jähriger mit seinem Lkw vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen und übersah dabei den herannahenden Skoda. Die 36-Jährige wich daraufhin auf den linken Fahrstreifen aus. Ein dort heranfahrender 24-Jähriger in einem BMW konnte nicht mehr abbremsen und fuhr auf den Skoda auf. Durch den Zusammenstoß geriet der Skoda ins Schleudern und stieß im Verlauf mit dem Lkw und der Außenschutzplanke zusammen. Die 36-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 18.500 Euro beziffert. Für die Unfallaufnahme waren der Standstreifen und der rechte Fahrstreifen gesperrt.

+Unfallbeteiligter ohne Führerschein+ Achim. Auf der Straße Badenerholz fuhr am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr ein 64-jähriger Rollerfahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf den Mercedes eines 52-Jährigen auf. Er verletzte sich dabei leicht. Nach ersten Informationen musste der 52-Jährige aufgrund von stockendem Verkehr abbremsen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 64-Jährige nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins für den Roller war. Gegen ihn wurde anschließend ein Strafverfahren eingeleitet.

+Vorfahrt genommen+ Verden. Am Dienstag, gegen 17.30 Uhr, kam es auf der Nienburger Straße in Höhe der Tankstelle zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ersten Informationen zufolge wollte ein 36-jähriger Fahrer mit seinem Ford von der B215 nach links auf das Tankstellengelände abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Mercedes eines 20-jährigen Fahrers, welcher auf dem Rechtsabbiegestreifen fuhr. Die Fahrzeuge stießen zusammen und er wurde leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 17.500 Euro geschätzt.

