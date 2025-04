Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Verden und Polizeiinspektion Verden/Osterholz - Verdacht eines Tötungsdeliktes bei einem Säugling++

Landkreis Verden (ots)

Achim. Am Montag, den 31.03.2025, wurde am Nachmittag die Polizei zu einem toten Säugling in einer Wohnung in Achim gerufen. Angehörige der Familie hatten den Leichnam nach Aufsuchen der Wohnung aufgefunden. Aufgrund der unklaren Todesumstände wurde am Dienstagvormittag die Obduktion des Leichnams angeordnet. Nach dem Ergebnis der Obduktion sei aktuell von einem Tötungsdelikt auszugehen.

Die Wohnungsinhaberin und mutmaßliche Mutter des neugeborenen Säuglings wurde am Dienstag vorläufig festgenommen und soll heute noch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die weiteren Ermittlungen zu den genauen Hintergründen werden unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Verden durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Verden/Osterholz geführt. Diese dauern derzeit an.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen werden zunächst keine weiteren Auskünfte erteilt.

