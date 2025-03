Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 30.03.2025

Verden / Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

Zusammenstoß mit entgegenkommenden Pkw

Daverden. Am Morgen des 29.03.2025 befuhr eine 77-Jährige mit ihrem Pkw die Weserstraße (K 9) in Richtung Hauptstraße. Dabei beabsichtigte sie an einem am Fahrbahnrand abgeparkten Pkw vorbeizufahren. Hierbei übersah sie die entgegenkommende 28-Jährige, die die Weserstraße mit ihrem Pkw in Richtung Intschede befuhr. Durch den Zusammenstoß überschlug sich die 28-Jährige mit ihrem Pkw. Beide Fahrzeuge mussten anschließend durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30.000 EUR geschätzt. Sowohl die 77-Jährige, als auch die 28-Jährige verletzten sich dabei leicht. Neben der Polizei waren unter anderem auch zwei Rettungswagen vor Ort im Einsatz.

Ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Verden/Hönisch. Am frühen Samstagabend, gegen 19 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Verden einen BMW an der Aral-Tankstelle in Hönisch. Dabei stellten sie fest, dass der 26-jährige Fahrer des Pkw nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Fehlende Fahrerlaubnis

Verden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten Beamte der Polizei Verden einen schwarzen BMW auf dem Klusdamm. Auch hier stellten sie fest, dass der 34-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auch gegen ihn wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Alkoholisiert mit dem Fahrrad gestürzt

Kirchlinteln. Um kurz vor Mitternacht, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, stürzte ein 47-Jähriger mehrmals mit seinem Fahrrad auf der Kreepener Straße. Die eingesetzten Beamten der Polizei Verden stellten bei dem 47-Jährigen eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 1,99 Promille. Der 47-Jährige muss sich nun einem Strafverfahren aufgrund der Trunkenheit im Verkehr stellen, im Rahmen dessen bei dem 47-Jährigen eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde.

Bushaltestelle beschädigt

Kl. Hutbergen. In der Nacht vom 29.03.25 auf den 30.03.25 haben bislang Unbekannte die Scheiben des Wartehäuschens der Bushaltestelle in der Straße Kohweidsweg / Einmündung Klein Hutberger Weg vollständig zerstört. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter der Telefonnummer 04231/8060 zu melden.

Bereich PK Achim

Alkoholisiert am Steuer

Oyten. Am Samstag, den 29.03.2025, kontrollierten Beamte der Polizei Achim eine 59-jährige Oytenerin, welche mit ihrem Pkw die Hauptsraße in Oyten befuhr. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die 59-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 1,15 Promille. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt, die Sicherstellung der Fahrerlaubnis und letztendlich die Einleitung eines Strafverfahrens.

Ohne Führerschein verunfallt

Oyten. Am Samstag, den 29.03.2025, befuhr ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus Ottersberg mit seinem Pkw samt Anhänger die Hauptstraße in Richtung Oyten. Nach mutmaßlich technischem Defekt geriet der Anhänger des Pkw außer Kontrolle und wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort kollidierte der Anhänger mit dem Pkw einer 40-jährigen Fahrzeugführerin aus Dörverden, die die Gegenfahrbahn befuhr. Glücklicherweise kam es hierbei zu keinem Personenschaden. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer erforderlichen und gültigen Fahrerlaubnis war.

Gerätschaften aus Schuppen entwendet

Blender. In der Zeit zwischen dem 27.03 und dem 29.03 verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einem Holzschuppen in der Oister Dorfstraße in Blender. Hieraus wurden mehrere hochwertige Gerätschaften im Wert von ca. 2400 EUR entwendet. Letztendlich entkam der Täter samt Diebesgut unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Bereich ESD-BAB Langwedel

- keine presserelevanten Ereignisse -

Bereich PK Osterholz

Hühnerdieb auf frischer Tat ertappt

Osterholz-Scharmbeck. Am vergangenen Samstag, gegen 11:30 Uhr, bot sich den Beamten der Polizei Osterholz ein ungewöhnlicher Anblick im Stadtbild. Zunächst war ein Hinweis eines Verkehrsteilnehmers eingegangen, dass in der Wesermünder Straße eine männliche Person ein Huhn hin und her werfe. Wenig später konnte der Mann tatsächlich angetroffen werden, der das Tier noch immer unter dem Arm trug. In seinen Ausführungen zur Herkunft des Huhnes, verstrickte er sich dann in Widersprüche, weshalb die Beamten das Tier schließlich sicherstellten und ein Strafverfahren wegen Diebstahls einleiteten. Das Huhn konnte wohlbehalten untergebracht werden. Den Eigentümer zu ermitteln, gestaltete sich aber schwierig. Das PK Osterholz nimmt Hinweise zum Tierhalter unter 04791/3070 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell