Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Unbekannte zerstören Bäume

Verden. Unbekannte Täter zerstörten zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag drei Bäume, die am Straßenrand der Elisabeth-Selbert-Straße standen. Zwei von ihnen wurden gänzlich abgesägt, einer so stark beschädigt, dass er auf die Straße zu stürzen drohte. Der Bauhof musste ausrücken und die Gefahrenstelle entschärfen. Die Bäume hatten einen Stammdurchmesser von rund 30 cm und waren etwa 5 Meter hoch. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Auto übersehen

Achim/Baden. Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Badenerholz (K6) wurde am Sonntag gegen 16 Uhr eine 30-jährige VW-Fahrerin leicht verletzt. Ein 38-jähriger Ford-Fahrer wollte von der Straße Badener Holz auf die K6 (ebenfalls Badener Holz) einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt der herannahenden VW-Fahrerin, die einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. An den Autos entstand ein Schaden von rund 8.000 Euro.

Auffahrunfall

Achim/Uphusen. Zwei Personen wurden am Sonntag gegen 21 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Uphuser Heerstraße (L158) leicht verletzt. Ein 42-jähriger Kia-Fahrer bremste auf der L158 ab, da er abbiegen wollte. Ein nachfolgender 18-jähriger Audi-Fahrer war unaufmerksam und fuhr auf. Dabei erlitten beide Beteiligten leichte Verletzungen. Der Schaden an beiden Autos beläuft sich auf rund 7.000 Euro. Gegen den 18-jährigen Fahranfänger leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

24-jähriger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Lübberstedt. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße (K39) am Montagmorgen gegen 01:30 Uhr erlitt ein 24-jähriger Audi-Fahrer schwere Verletzungen. Der junge Mann war in Richtung Hambergen unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte der Mann mit seinem Wagen zunächst mit einem Baum und mit einem Verkehrszeichen, bis er letztlich an einem zweiten Straßenbaum zum Stehen kam. Der 24-Jährige konnte den Audi trotz seiner schweren, lebensgefährlichen Verletzungen noch selbstständig verlassen. Ersthelfer betreuten ihn am Unfallort, bis der Rettungsdienst eintraf. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte in eine Klinik gefahren. Am Pkw entstand ein Totalschaden. Es stellte sich heraus, dass der Autofahrer alkoholisiert war, daher leitete die Polizei gegen ihn ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Für die Dauer der Fahrzeugbergung und der Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße vollständig gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell