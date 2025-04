Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Pkw in Vollbrand++Fußgängerin übersehen++Radfahrerin verletzt+

Landkreis Osterholz (ots)

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Pkw in Vollbrand+ Grasberg. In der Seehauser Straße geriet am Dienstagmittag ein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Gegen 13.10 Uhr meldeten Anwohner den brennenden Pkw, welcher zwischen zwei Einfamilienhäusern unter einem Carport geparkt war. Der Toyota brannte im Verlauf vollständig aus. Bei dem Brand wurden der Carport, die Außenwand einer Garage und eine Hecke beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 28.000 Euro geschätzt.

+Fußgängerin übersehen+ Lilienthal. Am Dienstagmorgen, gegen 09 Uhr, kam es an der Kreuzung der Falkenberger Landstraße und der Dr.-Sasse-Str. zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Die 42-jährige Fußgängerin überquerte innerhalb der Grünphase die Falkenberger Landstraße. Ein 75-jähriger Fahrer eines VW kam ebenfalls aus der Dr.-Sasse-Straße und wollte nach links abbiegen. Dabei übersah er die 42-Jährige und verletzte sie leicht verletzt. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

+Radfahrerin verletzt+ Osterholz-Scharmbeck. Ein 27-jähriger Fahrer eines Hyundai übersah am Dienstag, gegen 14.30 Uhr, eine 34-jährige Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Der 27-Jährige wollte von der Pappstraße nach rechts in die Reiswerkstraße abbiegen und bemerkte dabei die von rechts kommende Fahrradfahrerin zu spät. Sie wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw und dem Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden.

